Olduğu iğne sonrası yüzde 44 engelli kaldı, Soruşturmaya izin verilmedi

Belindeki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede doktor tavsiyesiyle ağrı kesici iğne yapılan vatandaş şiddetli ağrılar hissetmeye başladı. Ağrıların zamanla azalacağı söylense de bir türlü dinmemesi sonucu hastaneye başvuran vatandaş yüzde 44 engelli kaldığını öğrendi. Sorumlular için açtığı davadaki soruşturma izni, kaymakamlık tarafından reddedildi. Hayatım karardı diyen vatandaş, "Kim haklı kim suçlu ortaya çıksın istiyorum. Ömrü boyu engelli kaldım" diye isyan etti.

SAĞLIK 15.03.2021, 11:41 15.03.2021, 11:45
Olduğu iğne sonrası yüzde 44 engelli kaldı, Soruşturmaya izin verilmedi

Zonguldak'ta yaşayan İsmail İnam'a 16 Ağustos 2020'de bel ağrısı şikayetiyle başvurduğu Gökçebey Devlet Hastanesi'nde, görevli doktorun önerisiyle hemşire tarafından kalçasından iğne yapıldı. Ağrı kesici iğneyi olan İnam'ın sol ayağında his kaybı oluştu. Görevli hemşirenin his kaybının zamanla geçeceğini söylediği İnam, evine döndü.

AĞRININ ZAMANLA GEÇECEĞİNİ SÖYLEDİLER

Ancak şiddetli ağrı çeken İnam'a, bir gün sonra gittiği aynı hastanede ağrılarının belinden kaynaklandığı ve zamanla geçeceği söylendi. Ağrıları dinmeyen İnam'a, bir süre sonra başvurduğu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde 'siyatik sinir yaralanması' teşhisi konuldu. Hastaneye yatırılan İsmail İnam, 30 gün fizik tedavi gördü. İnam'ın sol ayağında şişlik ve yürümesinde aksaklık oluştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sürekli ilaç kullanmak zorunda kalan İsmail İnam'a Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yüzde 44 engelli raporu verildi. İsmail İnam, avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na acil serviste görevli doktor ve hemşireler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İZİN VERİLMEDİ

Hastane kayıtları ve bilirkişi raporları da savcılığa delil olarak sunuldu. İnam'ın başvurusu üzerine savcılık, Gökçebey Kaymakamlığı'na yazı yazarak bir doktor ve 3 hemşire hakkında soruşturma izni istedi. Kaymakamlık ise ön inceleme raporu, bilirkişi raporu ve ifade tutanakları ile elde edilen bilgiler sonucu enjeksiyona bağlı gelişen siyatik sinir yaralanmasının tıbbi komplikasyon olarak değerlendirilebileceği gerekçesiyle sorumlular hakkında soruşturma izni vermedi. İnam, avukatı Soner Çıvak aracılığıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti.

HAYATIM KARARDI

İnşaat firmasının engelli kadrosunda temizlik personeli olarak çalışan İsmail İnam, soruşturma izni verilmemesine üzüldüğünü söyledi. Sorumluların suçlu olup olmadığına dair mahkemenin karar vermesi gerektiğini ifade eden İnam, şöyle konuştu:

"Şu an yüzde 44 engelli raporum var. Ben şikayetçi oldum. Kaymakamlık tarafından ise sorumlu kişilere soruşturma açılmasına izin verilmemiş. Kim haklı, kim haksız soruşturma açılarak mahkemenin karar vermesini istiyorum. Kim haklı, kim suçsuz orada ortaya çıksın. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum ve duyuyorum. Benim bu iğne nedeniyle hayatım karardı. Ömür boyu engelli kaldım. Bir saat çalışırsam, 3 saat dinleniyorum. Ben soruşturma açılmasını istiyorum. Mahkeme kararı versin. Varsa suçları soruşturmada çıksın. Ben bunu istiyorum sayın yetkililerden. Benim hayatım kararmış şekilde. Çalışamaz durumdayım. Ağrılarım, sancılarım çok."

#hastane #Sağlık #iğne #Engel #Kaymakamlık
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