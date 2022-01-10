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Omicron varyantı nezle ve gribal enfeksiyonla benzerlik gösteriyor

Omicron varyantında da belirtilerin nezle ve gribal enfeksiyonla benzerlik gösterdiği, bu tür semptomlar varsa en azından bir test yaptırılması gerekli tedbirlerin alınması için iyi olacağı uyarısında bulunuldu.

SAĞLIK 10.01.2022, 14:52 10.01.2022, 17:31

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, AA muhabirine, gribal enfeksiyonla benzer belirtiler gösteren Omicron varyantının hem Avrupa'da hem de ülkemizde görüldüğünü ve çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladığını söyledi.

Daha kolay ve hızlı yayıldığı için kış mevsimiyle belirtilerin çocuklarda daha sık görüldüğüne işaret eden Tekin, "Çocuklarda halsizlik, ateş, yorgunluk gibi semptomlar görüldüğünde grip, nezlenin yanında Omicron varyantı ya da Kovid-19 olabileceği aklımızda tutulmalıdır. Anne ve babaların bu konuda daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Özelikle çocuklarda bu tür semptomlar varsa en azından bir test yaptırılması gerekli tedbirlerin alınması için daha iyi olacaktır." diye konuştu.

Tekin, ebeveynlere aşı hakkı tanımlanan çocuklarına bir an önce aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak, bu konuda anne ve babalara büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

"Aşı hastaneye yatışı, yoğun bakıma geçişi engelliyor"

Tekin, amaçlarının aşıyla hastanın hayatını korumak olduğunu vurgulayarak, "Aşılarını tamamlamalarının çocuklar için koruyuculuğu olacaktır. Bu konuda aileler gerekli hassasiyeti gösterirlerse en azından çocuklara bulaşmasını da engellemiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, "Aşı hastaneye yatışı, yoğun bakıma geçişi engelliyor. Aşı olanlar hastalığı hafif bir şekilde atlatabiliyor." ifadelerini kullandı.

Aşı olanların da maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Tekin, ateş, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler varsa test yaptırılmasını önerdiklerini kaydetti.

"Aşılandım, maske takmamam gerekiyor" ya da "ateşim olsa da griptir" diye geçiştirmemek gerektiğine dikkati çeken Tekin, hafife alınması halinde virüsün bulaşmaya devam edeceğini aktardı.

"Omicron varyantını normal enfeksiyonlardan ayırmak zor"

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Semih Canpolat da Kovid-19'un Omicron varyantına karşı maske, mesafe ve hijyenin önemli olduğunu vurguladı.

Canpolat, "Omicron varyantını normal enfeksiyonlardan ayırmak zor. Omicron varyantı da boğazda ağrı, kaşıntı, kuru öksürük, kas ağrısı, halsizlik ve ateş yapıyor. Çocuklarda bu belirtiler görüldüğünde mutlaka test yaptırılmalı." dedi.

Canpolat, maske ve mesafeye dikkat edilmeyen, kalabalık ve havalandırılmayan ortamlardan özellikle çocukların uzak tutulması gerektiğine dikkat çekerek, "Beslenmeye, uyku düzenine mutlaka dikkat etmesi lazım." diye konuştu.

"Gribal semptom varsa test yaptırılması" önerisi

DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Yolbaş ise Omicron varyantında belirgin olarak vaka sayısının artmaya başladığını belirtti.

Varyantın Kovid-19 gibi belirtiler gösterdiğini ancak çok ağır seyretmediğini dile getiren Yolbaş, özellikle aşı hakkı tanımlanan çocuklara aşılarının yaptırılması çağrısında bulundu.

Yolbaş, aşının yanı sıra maske, mesafe ve hijyene çok dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Omicron varyantı çocuklarda gribe çok benzer semptomlar gösteriyor. Anne ve babalar, çocuklarında herhangi bir gribal semptom varsa, mutlaka zaman kaybetmeden test yaptırsınlar ki en az hasarla atlatılsın." şeklinde konuştu

#Omicron #Omicron varyantı #enfeksiyon
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