Omicron varyantı Türkiye’de 6 kişide tespit edildi

Bakan Koca, Meclis'te yaptığı açıklamada, Avrupa'da vaka artışını ciddi şekilde etkileyen Omicron varyantının Türkiye'de görüldüğünü söyledi:

"Şu ana kadar 1’i İstanbul'da 5’i İzmir'de olmak üzere toplam 6 vakamız tespit edildi. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif. Ayaktan takip edilen herhangi bir sorunu olmayan hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omicron varyantı ile ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Biz özellikle bu varyantla ilgili bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin virülansının ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşımızın sadece özellikle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tedbirlere devam etmesini istiyoruz."

Omicron varyantı, bünyesinde çok sayıda mutasyon barındırıyor ve bu sebeple "süper varyant" olarak adlandırılıyor.

Omicron varyantı hakkında şimdiye kadar neler biliyoruz?

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen bir koronavirüs varyantı, birçok ülkeye yayıldı. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bir dizi seyahat kısıtlaması yeniden başlatıldı.

Halk sağlığı uzmanları , Omicron adı verilen yeni varyantın, Delta varyantından daha bulaşıcı veya ciddi hastalığa neden olma olasılığını artırabilecek çok sayıda mutasyon taşıdığını söylüyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü "Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına dair net kanıt yok" diyor.

Yani varyantın kendisi, COVID-19 aşısı aldıktan sonra vücutta gelişen antikorlardan kaçmasını kolaylaştırabilecek birden fazla mutasyona sahip. Ancak aşılara karşı direnci henüz araştırılma aşamasında.

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron varyantı nedeniyle paniğe gerek olmadığını açıkladı, "Aşı, ağır hastalık seyrine karşı koruma sağlıyor. Ağır hastalık seyrine de koruma sağladığı için bir güven sağlıyor" dedi.

Delta'nın 2,8 milyondan fazla dizisine kıyasla, varyantın küresel olarak 100`den az genom dizisi rapor edildi.

Bilim insanları, bilinen vakaların çoğu hala Güney Afrika'da yoğunlaştığından, varyantı erken tespit ettiklerini umuyor.

Daha yüksek sayıda mutasyon, bir varyantı mutlaka daha ölümcül veya daha bulaşıcı hale getirmiyor. Ayrıca Omicron'un aşılara karşı tamamen dirençli olacağı anlamına gelmiyor.

Omicron varyantının 1-2 günlük kas ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük gibi belirtilerinin bulunduğu; enfekte olanlardan bazılarının evde tedavi gördüğü biliniyor.