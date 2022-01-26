Omicron varyantının bulaşıcılığı ne kadar sürüyor?

Omicron varyantı, koronavirüsün şu zamana kadarki en bulaşıcı varyantı olarak değerlendiriliyor.

Koronavirüs, Türkiye'de ve diğer ülkelerde olumsuz etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Birçok uzman, koronavirüs varyantlarına dikkat çekerken Omicron karşısında da uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlara göre, omicron varyantı, bugüne kadarki en bulaşıcı koronavirüs varyantı olarak öne çıkıyor. Omicron varyantı belirtileri de her yeni araştırma ile güncelleniyor.

Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğu kaydedildi.