Optik gözlükler tarih oluyor!

Çoğunlukla 40 yaş ve üstü insanları etkileyen bir durum olan bulanık yakın görüşe sahip milyonlarca insanın hayatını değiştirmeyi vadediyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından ekim ayında onaylanan Vuity, kullanıldığında yaklaşık 15 dakika içinde etkisini gösteriyor. Her göze bir damla şeklinde uygulandığında 6 ila 10 saate kadar daha keskin görüş sağlıyor.

Uzmanlar damlayı kullandıktan sonra araç kullanmak ve düşük ışık koşullarında aktivitelere başlamamamız gerektiği konusunda uyardı.