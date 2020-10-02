Özel Uğur Göz Hastanesi başarılı bir ameliyata daha imza attı!

Özel Uğur Göz Hastanesi “Smile Lazer” tedavisiyle ameliyat ettiği hastasını gözlük ve lensten kurtararak daha iyi görmesini sağladı.

Hasta Mehtap Bayrak Gizir yaptığı konuşmada gözlerinin daha iyi gördüğünü belirtti.

Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Harun Gizir ameliyatın çok başarılı geçtiğini dile getirdi.

HABER – EMRE ATAÇ