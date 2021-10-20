Özel Uğur Göz Hastanesi başarılı bir operasyona daha imza attı!
Kahramanmaraş’ta ve Türkiye’de adından söz ettiren Özel Uğur Göz Hastanesi akıllı lenslerle hastaları gözlükten kurtarmaya devam ediyor.
SAĞLIK 20.10.2021, 16:56
Almanya’da yaşayan Perihan Küpeli’de çocuk yaşlarda kullanmaya başladığı gözlüklerine Uğur Göz hastanesinde yapılan başarılı operasyon sonucu veda etti.
Küpeli, son günlerde giderek rahatsız olduğu gözlüklerinden kurtulmak için gittiği Uğur Göz Hastanesinde, Opr. Dr. Uğur Toka’nın başarılı operasyonu sonrası kurtuldu ve gözleri eski sağlığına kavuştu.
Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka, hastanın gözlerinin sağlığına kavuştuğunu ve görme probleminin olmayacağını belirtti.
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