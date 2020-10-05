Özel Uğur Göz Hastanesi başarılı bir operasyona daha imza attı.
Kahramanmaraş ve bölgesinde adından söz ettiren ve Türkiye çapında adını duyuran Özel Uğur Göz Hastanesi başarısına başarı katmaya devam ediyor.
SAĞLIK 05.10.2020, 19:16 05.10.2020, 20:13
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Hastalarının şikayetlerine uzman kadrosuyla hizmet veren Özel Uğur Göz Hastanesi şikâyeti olan hastasına 3d mercek takarak hastayı gözlük kullanma derdinden kurtardı.
Operasyon sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka ameliyatın çok iyi geçtiğini belirtti.
Hasta Yunus Terli yaptığı açıklamada yıllardır gözüne çare bulamadığını belirterek Özel Uğur Göz Hastanesinin derdine deva olduğunu dile getirdi.
HABER – EMRE ATAÇ
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