Özel Uğur Göz Hastanesi en son teknoloji ile hastalarına hizmet veriyor!

Kahramanmaraş’ta ve Türkiye’de adından söz ettiren Özel Uğur Göz Hastanesi Smıle Lazer teknoloji ile hastaları gözlükten kurtarmaya devam ediyor.

En son teknoloji ile hastalarına hizmet veren Özel Uğur Göz Hastanesi her geçen gün modern tıbbın gerekliliklerine göre yeniliklerine yenilik katıyor.

Aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan, Özel Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı hastanede uygulanan Smıle Lazer teknolojisi hakkında bilgiler verdi.

Yüzbaşı röportajında, smıle lazerin 18 yaşından küçük olanlara uygulanmadığını da belirtti.