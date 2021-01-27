Özel Uğur Göz Hastanesinde 'Beyaz Kod' tatbikatı

Özel Uğur Göz Hastanesi "koşulsuz hasta memnuniyeti" ilkesinin dinamik ve işlevsel standartlarıyla ülkemizin sağlıklı geleceğine göz kırpıyor.

Hastaları için her türlü tedbiri alan Özel Uğur Göz Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla "Beyaz Kod" tatbikatı gerçekleştirdi.

Beyaz Kod, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarının bildirimi yapılırken kullanılan koddur. Beyaz Kod Birimi, kamu ve özel tüm hastanelerdeki şiddet olaylarını izlemek üzere kurulmuş olan birimdir.

Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artması üzerine Sağlık Bakanlığınca, 2012 yılının nisan ayında hayata geçirilen "Beyaz Kod" uygulaması dolayısıyla Özel Uğur Göz Hastanesi de bir tatbikat yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özel Uğur Göz Hastanesi doktorlarında göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı beyaz kodun sağlık çalışanlarına kanunen verilmiş bir hak olduğunu söyledi.