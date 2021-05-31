Özel Umay Tüp Bebek Merkezi bölgede farkını hissettiriyor
Özel Umay Tüp Bebek Merkezi bölgede adından söz ettirmeye devam ediyor.
SAĞLIK 31.05.2021, 13:21 31.05.2021, 15:45
Gaziantep ve çevre illere adını duyuran Özel Umay Tüp Bebek Merkezi hastaların derdine şifa olmaya devam ediyor.
SGK ile anlaşma içerisinde çalışmalarına devam eden Özel Umay Tüp Bebek Merkezi SGK’LI vatandaşlara kolaylık sağlıyor.
Hastalarına en iyi şekilde hizmet sunan Özel Umay Tüp Bebek Merkezi bölgede kendini katıldı.
Özel Umay Tüp Bebek Merkezi Hasta Danışmanı Şerife Şen Aksu Haber’e yaptığı açıklamada vatandaşların SGK’DAN nasıl yararlandıklarını anlattı.
HABER – EMRE ATAÇ
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