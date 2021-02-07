Pandemi döneminde beslenme alışkanlıkları değişti

Çocukların 'tek tıkla' zararlı olan pek çok yiyeceğe kolayca ulaşabildiğini belirten Diyetisyen Sevgi Sevmez, Sağlıklı beslenmeyle ilgili ipuçlarını Aksu Haber’e paylaştı.

Konuşmasının devamında Sevmez, fast-food tüketimine bağlı olarak çocuklarda obezlik, konsantrasyon bozukluğu ve bağışıklığın düşmesi gibi faktörlerin rol alabileceğini söyledi.