Pandemi döneminde talep arttı: Kilosu 2 bin TL

Kış aylarında tercih edilen, pandemi döneminde de oldukça rağbet gören bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kolesterolü düşürmesiyle bilinen ve faydaları saymakla bitmeyen Ginsenge talep arttı.

Ginseng, birçok farklı yararı olduğuna inanılarak, alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılan bir bitki.

Güçlü antioksidan özelliği sayesinde grip, nezle gibi basit hastalıkların dışında kanser gibi ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltıyor.

Ginseng ise fiyatı ile adeta dudak uçuklatıyor. Kilosu 700 liradan başlayıp 3 milyara kadar gidiyor.