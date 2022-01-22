Pandemiyle birlikte hareketsiz yaşam arttı!
Özellikle Çalışma şeklimiz, sosyalleşme metotlarımız ve gündelik aktivitelerimizin değişmesiyle birlikte hareketsizliğe bağlı sağlık sorunları da ortaya çıktı.
SAĞLIK 22.01.2022, 12:30 22.01.2022, 15:10
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Uzman Fizyoterapist İmran Kandeğer, gün içerisinde hareketsiz kalan bireyler için önerilerde bulundu.
Konuşmasının devamında Kandeğer, bilinçsiz spor yapmanın önemli sakatlıklara yol açabileceğini söyledi.
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