PCR testi nedir?
PCR testi; bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüse ait RNA'yı göstermektedir. Farklı hastalıklar için kullanılabilir.
SAĞLIK 23.08.2021, 12:29 23.08.2021, 12:31
"PCR testi" koronavirüs döneminde sık duyduğumuz konuların başında geliyor.
PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir.
PCR NEDİR
PCR testi, polimeraz zincir reaksiyonu ya da kısaca PCR adı verilen bir laboratuvar tekniği kullanarak alınan örneklerde virüsün genetik materyalinin bulunup bulunmadığını tespit eder.
PCR TESTİ NASIL YAPILIR
PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır.
Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam örnek olarak alınabilmektedir.
Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde PCR testi için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur.
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