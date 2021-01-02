‘PLEXR Yöntemi’ ile cildi yenilemek mümkün!
Son zamanlarda karşımıza sıklıkla çıkan yöntemlerden biri olan PLEXR ile daha dinç ve genç bir görünüm elde etmek mümkün.
SAĞLIK 02.01.2021, 13:33 02.01.2021, 17:01
Özellikle sarkık göz kapağının sadece estetik görünüm açısından değil aynı zamanda göz sağlığı açısından da önemsenmesi gerekiyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı, PLEXR göz çevresi estetiği hakkında bilgiler verdi.
PLEXR Yönteminin tekrarlanabilir bir uygulama olduğunu belirten Op. Dr. Yüzbaşı, Uğur Göz Hastanemizde bu işlemleri güvenle uyguluyoruz dedi.
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