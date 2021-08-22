Prof. Dr. Necmi İlhan: PCR testleri koronavirüsle mücadeleye olumlu yansıyacak

6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi, 15 yaş üstüne aşı sırası geldi. 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar da aşı listesinde.

Uzmanlar çocukların aşılanmasının eğitim sürecine olumlu yansıyacağı görüşünde.

"Hem çocuklarımızın hem öğretmenlerimizin aşı yaptırması gerekir"

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Okullarda ortaya çıkabilecek salgına karşı hem çocuklarımızın aşılarını yaptırması gerekir hem öğretmenlerimizin aşı yaptırması gerekir. Bununla birlikte velilerimizin de aşılarını yaptırması gerekir çocuklarımızın hem eve getirecekleri olası enfeksiyonlardan korumak hem de çocuklarımızı korumak için önem arz ediyor" diye konuştu.

Uzmanlara göre havalar soğumadan aşılamanın artması kış döneminin olası risklerini azaltacak.

"Kalabalıklara girmeden aşılama hızı artarsa koronavirüs iyice azalacak"

Prof. Dr. İlhan, kalabalık ortamlara girmeden aşı yapmanın önemini anlattı:

"Ağustos ayı eylül başı daha henüz cam pencere açıkken çok fazla kalabalıklarda bir araya gelmeden aşılama hızı artarsa belki de bir süre sonra koronavirüs Türkiye’de iyice azalacak bunun için de yapılması gereken önlemler tekrar gözden geçirilmiş olacak"



Zorunlu PCR testi uygulamasının da salgınla mücadeleye olumlu etkisinin olması bekleniyor.

"PCR testleri olumlu yansıyacak"

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Türkiye’de kimse aşıya zorlanmıyor ama bir taraftan baktığımızda devlet salgınla mücadeleyi daha güçlü hale getirebilmek için tatil beldelerinden büyükşehirlere geldiklerinde böyle bir uygulamaya geçmiş durumda. Ben aşının biraz daha çok artacağını düşünüyorum . Her seferinde PCR yaptırmanın hem zorluğu her yerde ulaşılması gidilmesi gelinmesi zordur. Ben olumlu yansıyacağını düşünüyorum" dedi.