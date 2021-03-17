PRP Mezoterapi nedir?

Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan Kurtuluş Şükür’ün sunduğu “Sağlıklı Günler” programının bu haftaki konuğu Özel Megapark Hastanesi PRP Mezoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Kaya oldu.

Sağlıklı Günler programının bu haftaki konusu ise “PRP mezoterapi” oldu.