PRP Mezoterapi nedir?
Özel Megapark Hastanesi Dr. Mehmet Kaya, Sağlıklı Günler' de anlattı.
SAĞLIK 17.03.2021, 16:26 17.03.2021, 17:19
Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan Kurtuluş Şükür’ün sunduğu “Sağlıklı Günler” programının bu haftaki konuğu Özel Megapark Hastanesi PRP Mezoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Kaya oldu.
Sağlıklı Günler programının bu haftaki konusu ise “PRP mezoterapi” oldu.
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