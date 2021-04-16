Ramazan Ayında Aşı Uygulaması Saat 24.00’e Kadar Devam Edecek

Salgından korunmada aşı en önemli yöntemlerden biri. Ancak sırası geldiği halde hala aşı olmayanlar var.

65 yaş üzeri her dört kişiden biri maalesef aşısını yaptırmadı.

Vatandaşları bilinçlendirmek için Sağlık Bakanlığı’nca oluşturulması planlanan Aşı İkna Timleri'nin işe yarayacağı görüşü hakim.

Aşı olmayı istemeyenlerden biride anaokulu öğretmeni bir kadındı.

Öğretmen kadının kızı, sosyal medyadan, annesinin inat ederek aşı olmayı reddettiğini belirterek, sağlık Bakanı Koca’ya çağrıda bulundu.

Koca da bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve ailenin evine ikna timlerini yönlendirdi. Anaokulu öğretmeni kadını telefonla da arayarak aşı olması için ikna etti.

Öte yandan Ramazan ayında gün içinde aşı olmaktan çekinenler için iftar sonrasında aşı yaptırılması mümkün.

Hastanelerde saat 23.59'a kadar aşı randevusu alınabiliyor. Bu anlamda sırası gelenler aşısını oluyor.

Aşı olmak için akşam saatlerini tercih edenler ve Aşısını yaptıranlar, uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.