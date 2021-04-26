Ramazan ayında tüketmekte fayda var!
Kakule bitkisi nerelerde kullanılır, faydaları nelerdir?
SAĞLIK 26.04.2021, 15:39 26.04.2021, 17:18
Ramazan'da oruç tutanların üç temel problemi var; ağız kokusu, sindirim problemleri ve halsizlik.Bu üç sıkıntının üçünü birden gideren altın niteliğindeki bir bitki var: Kakule.
Kanseri önlemeden ağız kokusuna, bağırsaklardaki parazitleri temizlemeden iştah açmaya kadar birçok faydası bulunan kakule, dünya üzerinde yalnızca belirli yerlerde yetiştirilen ve zor bulunan bir bitki olduğu için oldukça özeldir.
Kakule, dünyada safran ve vanilyadan sonra gelen en pahalı bitki olarak kabul edilir. Kilosu 450 lira
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