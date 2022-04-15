Ramazan'da Bitki Çaylarını Daha Dikkatli Tüketin!
Beslenme düzeninin değişmesiyle birlikte kabızlığın daha fazla görüldüğü Ramazan’da imdada yetişen bitki çaylarını tüketirken nelere dikkat edilmeli.
SAĞLIK 15.04.2022, 16:25
Beslenme ve Diyet Uzmanı Halime Demirciler bitki çaylarının Ramazan ayında neden daha dikkatli tüketilmesi gerektiğinin Aksu Habere anlattı.
Bitki çaylarının vazgeçilmezlerinden biri olan yeşil çayın diüretik yani su kaybettirme özelliği olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Demirciler, Ramazan ayı içerisinde uzun süreli açlık ve susuzluk söz konusu olduğu için su kaybettirme özelliği olan çay ve kahve tüketiminde çok dikkatli davranmak gerektiğini belirtti.
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
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|10. Tuzlaspor
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|30
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|30
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|30
|35
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|P
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|74
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|51
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|49
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|31
|34
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|33
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|28
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|24
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|31
|22
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|31
|21
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|1. Real Madrid
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|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
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|57
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|56
|6. Real Sociedad
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|54
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