Ramazan’da ağız ve diş sağlığına dikkat!

Bunu en aza indirmenin yolları ise dil ve diş temizliği ile yiyecek seçiminden geçiyor.

Diş Hekimi Veli Kala aksu Haber’e yaptığı açıklamada, ramazanda en sık rastlanan şikayetlerden bir tanesinin ağız kuruluğu olduğunu belirterek, özellikle iftardan sahura aralıklarla diş fırçalamaya özen gösterilmesi gerektiğini söyledi