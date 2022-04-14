Ramazan’da ağız ve diş sağlığına dikkat!
Ramazan’da ağız ve diş sağlığının önemi bir kat daha artıyor. Oruçluyken ağızda oluşan kuruluk, bakteriye ve buna bağlı olarak da kokuya sebep oluyor.
SAĞLIK 14.04.2022, 17:14 14.04.2022, 18:23
Bunu en aza indirmenin yolları ise dil ve diş temizliği ile yiyecek seçiminden geçiyor.
Diş Hekimi Veli Kala aksu Haber’e yaptığı açıklamada, ramazanda en sık rastlanan şikayetlerden bir tanesinin ağız kuruluğu olduğunu belirterek, özellikle iftardan sahura aralıklarla diş fırçalamaya özen gösterilmesi gerektiğini söyledi
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
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