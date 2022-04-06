Ramazanda beslenmeye ve fiziksel aktivitelere dikkat

Ramazan orucunda yaklaşık 15 saat sürecek açlığa hazırlanmak gerektiğini söyleyen Diyetisyen Halime Demirciler, iftardan sahura kadar en az 2-2,5 litre sıvı alınmasının kişiyi rahatlatacağını dile getirdi.



Ne kadar çok şekerli gıda tüketilirse açlığın o kadar artabileceğini anlatan Demirciler, "Dengeli beslenme mantığı içinde iftarla sahur arasında normal zamanda tüketmememiz gereken gıdaları yine tüketmeyeceğiz. Kızartma gibi çok ağır, yağlı gıdalar tüketmeyelim. Daha çok protein ağırlıklı beslenmeye çalışalım. Sıvı dengesini mutlaka gözetelim" dedi.