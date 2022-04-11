Ramazanda dondurma yiyin

İftardan sonra birer saat arayla iki ara öğün öneren demirciler, Bu öğünlerde özellikle yaz meyveleri tüketimi ve tatlı olarak ta Maraş dondurması ön sırada yer alıyor.



Diyetisyen Halime Demirciler, iftar sonrasında Maraş yöresine ait Sucuk, Samsa’nın ve Şireli yiyeceklerin abartıya kaçmadan tüketilmenin altının çizdi.