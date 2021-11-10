‘Reçel fiyatına satılan baldan uzak durun!’
Özellikle pandemiden bu yana Türkiye’de bal tüketimi her geçen gün artarken, piyasaya sürülen birçok sahte bal ‘Hakiki bal’ adı altına ucuza satılmaya başladı.
SAĞLIK 10.11.2021, 15:15 10.11.2021, 15:20
Yaz aylarında yaşanan orman yangınları bal fiyatlarını arttırırken üreticiler ve satıcılar ucuz ballardan uzak durulması gerektiğini söylüyor
Satıcılar, vatandaşları ürün alırken güvenilir yerlerden alması konusunda da uyarıyor
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