Saç dökülmesine karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

Covid-19 sonrası da sık görülmeye başlayan saç dökülmeleri kişilerde psikolojik olarak da stres oluşturmaya başladı.

Saç dökülmesine karşı ne gibi önlemler alınabilir ve tedavi yöntemleri var mıdır?

Bizlerde Aksu Haber ekibi olarak konuyu uzmanına sorduk.

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hülya Nazik Aksu Haber’e yaptığı açıklama da saç dökülmesine karşı alınabilecek önlemleri anlattı.