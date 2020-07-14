Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli uyarı!

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve yeni normal dönemine geçilmesiyle vatandaşlar rehavete kapılmaya başladı. Yaz aylarının da gelmesiyle sıcak havaların koronavirüsün etkisini azalttığı söylentileri yayılmaya, tedbirlere uymayanların dayısı da artmaya başladı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden uyarıda bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı: