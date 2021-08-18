Sağlık Bakanı Koca: 3. doz ile koruma daha fazla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

"Tedbirlerde bir değişiklik yok"

Tedbirlerde bir değişiklik yok, son günlerde temelsiz bir cesaretle hareket edenler var. Emin olun virüse de yiğitlik olmaz. Salgın hastalık bitmiş değil. Kimse ben gencim diye tedbirlerden vazgeçmemeli. Hiçbir vatandaşımız kapalı bir ortamda maskesiz bulunmamalı.

"3. doz aşı olanlar 2 doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor"

3. doz aşı olanlar 2 doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor. 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranı ve hastanelerde yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı.

"3 doz inaktif aşı en iyi korumayı sağlıyor"

3 doz inaktif aşı en iyi korumayı sağlıyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşların 3. doz aşı yaptırmasının gerekliliği anlaşıldı. 2 doz inaktif aşı olmuşsanız 3. dozu geciktirmeyin.

"Veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor"

E-Nabız web sayfasından girerek veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır. Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar.