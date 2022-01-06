Sağlık Bakanı Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklama ile ilgili bir düzeltme yaptı.

"Karantina" kelimesinin yanlışlıkla yazıldığını ifade eden Koca paylaşımında şöyle dedi:

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz.

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 6, 2022

OMICRON UYARISI

Son günlerde Omicron varyantına bağlı artan vakalara değinen Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim." dedi.