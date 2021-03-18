Sağlık Bakanı Koca: Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 15 günde birçok ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış görüldüğünü belirterek, "Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı." ifadesini kullandı.

SAĞLIK 18.03.2021, 09:10
Sağlık Bakanı Koca: Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak

Açıklamasına, "Kovid-19 salgını sebebiyle bir kez daha huzurlarınızdayım. Bildiğiniz gibi kontrollü normalleşme dönemindeyiz. İlk iki haftamızı geride bıraktık. Şüphesiz, bu kısa zaman içinde büyük sonuçlar almayı beklemiyorduk. Ama göstereceğiniz tereddütsüz irade, sonuçlarını hemen değilse de yakında ortaya koyacaktır. İşin tabiatı da budur." ifadeleriyle başlayan Koca, sonuçların zamanla alındığına, salgının ise kısa sürelerde tırmanışa geçebildiğine dikkati çekti.

Bu sebeple bir uyarıda bulunmak istediğini belirten Koca, "Virüse sosyal hayatı ele geçirme fırsatı vermeyin. Gün gün verdiğiniz bir mücadele ve yaşadığınız mahrumiyetler sonucunda kazandıklarınızı kaybetmeyin." ifadelerini kullandı.

Salgınların, tecrübe edildiği gibi çok büyük olaylar olduğuna işaret eden Koca, büyük olaylar üzerinde konuşanlar ya da söze karışanların çok olduğunu, sözlerinin sorumluluk almalarını gerektirmediğini kaydetti. Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu gruptaki kişiler, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de fazla. Bunlara itibar etmemenizi istirham ediyorum. Sizde yol açacakları mesnetsiz moral bozukluklarının onlar için bedeli yoktur. Bilimsel ciddiyet ve devlet sorumluluğu içinde hareket edenlerse bellidir. Devletinize güvenin. Bilim Kurulumuzun kararları, bakanlığımız, şehrinizde salgınla mücadeleyi yöneten makamlar bu işte rehberiniz olsun."

"Riskleri azaltmaya dönük bir strateji uyguluyoruz"

Koca, salgının ilk günlerinde dile getirdiği "Sorun küresel, mücadele ulusal." ifadesini hatırlatarak, "Emin olun ki artık yakından takip etmediğiniz ülkelere kıyasla ülkemiz gayet iyi bir durumda. Riskleri azaltmaya dönük bir strateji uyguluyoruz. Strateji, riskin bütün ülkede eşit olmadığı gerçeğine dayanıyor. Tedbirlerin ciddiyet derecesi de ilden ile farklılık gösteriyor." bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Koca, yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde yaşayanlara şöyle çağrıda bulundu:

"Riski yüksek iller, tedbirlerin ciddiyetinin yüksek olduğu illerdir. Bu ciddiyeti gösterin. İlinizdeki mücadele için bazı kararlar bizzat şehrinizdeki amir, yönetici ve uzmanlar tarafından verilmektedir. Bunların kararlarının bizim verdiğimiz kararlardan, taleplerinin bizim taleplerimizden hiçbir farkı yoktur. Sizlerin yaşama şartlarını bizden iyi bilen onlardır. Günlük hayatınıza getirdikleri düzenlemelere lütfen uyun."

"2021 yılı umut ve zafer yılıdır"

Salgının bir yılını ele aldığı açıklamasında "Bilimin zaferi çok yakın." sözlerini anımsatan Koca, "Ama biliyorsunuz, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayalım." uyarısı yaptı.

Bakan Koca, "Kovid-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık, 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır." ifadelerini kullandı.

Çeşitli kısıtlamaların yerini şimdi serbestliklerin aldığını ve sosyal hareketliliğin arttığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bu demektir ki virüsün hareket imkanı da arttı. Maharet, tedbirlere uyarak bu imkanı virüse tanımamaktır. Sokağa çıkan her insan bu bilinçle hareket etmelidir. Yoksa ihmallerimizden başka bir gücü olmayan virüs bizi yeni zorluklara mahkum eder. Artışlardan hepimiz sorumluyuz, düşüşlerle hepimiz mutluyuz. Bu nedenle tedbir şahsi bir karar değildir. Bir insanlık borcu, bir yurttaşlık ödevidir."

"Haritaları dikkatle takip etmelisiniz"

Bilim Kurulunun bu hafta tekrar toplanarak normalleşme sürecinin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdiğini belirten Koca, son 15 günde çoğu ilde maalesef vaka artışları görüldüğünü, sonuçların henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine Toplantısı'nda açıkladığı üzere, renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız istenilen düzeyde olmasa da meseleye artan bir iradeyle sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz." ifadelerini kullandı.

"BioNTech aşısının ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı"

Türkiye'nin aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçtiğini vurgulayan Koca, "Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim." dedi.

Koca, şunları ifade etti:

"Aşı konusunda şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum. Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."

"Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak"

Bakan Koca, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlandığını belirterek, "Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." uyarısında bulundu.

Mutant virüslere dikkati çeken Koca, "Bildiğiniz gibi virüsün bazı şekilleri ortaya çıktı. Bu duruma mutasyon diyoruz. Mutant virüsler, daha zayıf fakat daha kolay bulaşıyorlar. Böylece vakalar da yaygınlaşıyor. Endişe verebilecek yayılmanın önünü kesecek olan tedbirdir. Virüs eski virüs değil mutasyona uğradı diyerek, asla işi hafife almayın. Mutandı da olsa koronavirüs tehlikeli bir virüstür. Yarın, bugünden tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

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