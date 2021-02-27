Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 ile mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini takdirle gündemine getiren devletlerin arttığını bildirdi.

SAĞLIK 27.02.2021, 19:18
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 ile mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık ekiplerinin Van'ın Bahçesaray ilçesinde aşılama uygulamasını içeren ve dünya medyasında yayınlanan bir haberi paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor. Dünya takdir etsin diye mücadele vermedik. Mücadelemiz vatandaşımızın sağlığı ve afiyeti için. Dünyanın takdiri değerli ama milletimizin güveni daha değerli." ifadelerini kullandı.

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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