Sağlık Bakanı Koca: Yaklaşık 1.4 milyon doz BioNTech aşısı kullanıma hazır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaklaşık 750 bin doz BioNTech aşısı teslim aldıklarını belirterek, "Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı" dedi.
SAĞLIK 24.03.2021, 20:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BioNTech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık." açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. (Türkiye'ye gelen BioNTech aşısı) Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak."
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