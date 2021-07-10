Sağlık Bakanlığı, aşı uygulama yaşında yeni bir adım attı. Karara göre aşı uygulama yaşı 16'ya indi
Son düzenleme ile 18 yaşına indirilen aşı programı konusunda Sağlık Bakanlığı yeni bir adım attı. Karara göre 16 ve 17 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar bugünden itibaren randevu alarak aşı olabilecek.
SAĞLIK 10.07.2021, 13:21 10.07.2021, 15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" dedi.
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