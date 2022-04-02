Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
Son 24 saatte 265 bin 362 COVID-19 testi yapıldı, 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı. 45 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 14 bin 858 oldu.
SAĞLIK 02.04.2022, 12:32 02.04.2022, 16:53
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti.
Kahramanmaraş'ta aşılama oranı 78,8 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 57 bin 130 doza yükseldi.
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
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|29
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|28
|38
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|28
|38
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|35
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|28
|35
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|28
|35
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|33
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|28
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|30
|18. Bursaspor
|28
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|11
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|O
|P
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|30
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|70
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|28
|59
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|54
|5. Tottenham
|29
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|30
|48
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|30
|46
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|36
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|29
|35
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|29
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|30
|30
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|30
|29
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|27
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
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|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
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|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|29
|32
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|29
|28
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|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
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|29
|22
|20. Levante
|29
|19