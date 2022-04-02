Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti.

Kahramanmaraş'ta aşılama oranı 78,8 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 57 bin 130 doza yükseldi.