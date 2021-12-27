Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki toplam Omicron varyantı sayısı açıklandı.

OMİCRON'UN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İL: İSTANBUL

Buna göre, Omicron varyantının en çok görüldüğü il, 30 vaka sayısıyla İstanbul oldu.

İstanbul'u; İzmir'de 6, Kütahya'da 2, Isparta'da 2, Şırnak'ta 1, Diyarbakır'da 1 vakayla takip etti.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3344’tür. Bunların 3073’ü Delta , 42’si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2)’dir."