Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 23.867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.
SAĞLIK 17.11.2021, 20:03
Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla TEDBİR YORGUNLUĞUNA ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım. pic.twitter.com/Ht5XDLE2fc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 17, 2021
Detaylar gelecek...
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