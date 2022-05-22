Sağlık Bakanlığı: Ülkemizde maymun çiçeği vakası görülmemiştir
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsünün bugüne kadar Türkiye'de görülmediği açıklandı.
SAĞLIK 22.05.2022, 11:30
Dünya çiçek virüsünün bir türü olan "maymun çiçeği" hastalığını konuşuyor.
Afrika kökenli virüs dünyada yayılıyor.
İlk vakanın 7 Mayıs'ta görüldüğü İngiltere'nin ardından Maymun Çiçeği virüsü ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail'in ardından İsviçre'de de görüldü.
Avrupa'da vaka sayısı 100'ü aştı
Avrupa'da toplam vaka sayısı 100'ü aşarken, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Açıklamada, Türkiye'de bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmediği aktarıldı.
"Türkiye'de görülmedi"
Konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmemiştir."
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