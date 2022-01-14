Sağlık Bakanlığı yeni izolasyon rehberini yayınladı! Bu kriterleri karşılamayanlara karantina 10 gün

Bakanlıkça Kovid-19 rehberinin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" bölümüne "Güncel Dönemde Covid-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygulamaları" rehberi de eklendi.

KARARLAR BİLİM KURULU'NDA ALINMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında çarşamba günü düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda karantina ve izolasyon kurallarına ilişkin alınan yeni kararların düzenlendiği rehberde, yüksek riskli gruptaki kişilere bakım verilen alanlarda kalan veya hizmet verenlerin karantina sürelerine de yer verildi.

TEMASLILAR YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLERE 10 GÜN HİZMET VEREMEYECEK

Buna göre, yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, immunsupresif hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda görev yapan, hatırlatma dozu olmuş veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş Kovid-19 yakın temaslı kişiler, karantina uygulanmasa bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermeyecek.

RİSK GRUBUNDAKİ AŞISIZLARIN KARANTİNA SÜRESİ 10 GÜN

Yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları gibi yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet veren, hatırlatma dozu yapılmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız Kovid-19 temaslısı kişilerin karantina süresi ise 10 gün olacak. Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler, 7. günde karantina süreleri sonlanmış olsa bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermeyecek.

Ayrıca söz konusu alanlarda kalan veya hizmet verenlerden Kovid-19'u asemptomatik veya hafif geçiren kişilerin de izolasyon süresi 10 gün olarak önerildi.

"YAKIN TEMASLILAR 10 GÜNE KADAR MASKE, MESAFEYE AZAMİ DİKKAT ETMELİ"

AŞISIZ TEMASLI KİŞİLER