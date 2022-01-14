Sağlık Bakanlığı yeni izolasyon rehberini yayınladı! Bu kriterleri karşılamayanlara karantina 10 gün
Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nda alınan kararlar ışığında güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin yeni rehber yayınladı. Güncel rehbere göre yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları gibi yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda kalan veya hizmet verenlerden hatırlatma dozu olmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız Kovid-19 yakın temaslı kişilere 10 gün karantina uygulanacak.
Bakanlıkça Kovid-19 rehberinin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" bölümüne "Güncel Dönemde Covid-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygulamaları" rehberi de eklendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında çarşamba günü düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda karantina ve izolasyon kurallarına ilişkin alınan yeni kararların düzenlendiği rehberde, yüksek riskli gruptaki kişilere bakım verilen alanlarda kalan veya hizmet verenlerin karantina sürelerine de yer verildi.
Buna göre, yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, immunsupresif hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda görev yapan, hatırlatma dozu olmuş veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş Kovid-19 yakın temaslı kişiler, karantina uygulanmasa bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermeyecek.
Yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları gibi yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet veren, hatırlatma dozu yapılmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız Kovid-19 temaslısı kişilerin karantina süresi ise 10 gün olacak. Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler, 7. günde karantina süreleri sonlanmış olsa bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermeyecek.
Ayrıca söz konusu alanlarda kalan veya hizmet verenlerden Kovid-19'u asemptomatik veya hafif geçiren kişilerin de izolasyon süresi 10 gün olarak önerildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Beşiktaş
|21
|32
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Gaziantep FK
|21
|31
|9. Sivasspor
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Menemen Belediyespor
|20
|23
|14. Keçiörengücü
|19
|22
|15. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Brighton
|20
|28
|9. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|20
|24
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11