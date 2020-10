Sağlık Bakanlığının yüzme suyu takip sistemine tatilcilerden yoğun ilgi

Toplum sağlığının korunması ve yüzme suyundaki kirleticilere karşı maruziyetin önlenmesi için İl Sağlık Müdürlükleri tarafından denize ve göle kıyısı olan 35 ilde, yüzme sezonu boyunca deniz suyu kalitesi bakteriyolojik açıdan izleniyor.

Yüzme suyu izleme çalışmaları yüzme sezonuna göre yapılırken, veriler yıllık bazda değerlendiriliyor. Bu kapsamda, 1 Mart-30 Eylül 2020 arasında 35 ilde iki haftada bir 1377 izleme noktasından numune alınarak, 14 bin 768 bakteriyolojik analiz yapıldı.

2019 verilerine göre, yüzme alanlarının yüzde 74'ü A sınıfı, yüzde 24'ü B sınıfı, yüzde 2'si C sınıfı olarak değerlendirildi. D sınıfı olarak nitelendirilebilecek yüzme alanı ise bulunamadı. Her ilde Yüzme Suyu Komisyonu bulunurken, her yıl yüzme sezonu başlamadan önce o bölgedeki geçmiş veriler değerlendirilerek alınacak tedbirler müzakere edildi.

Su derinliğine kadar her bilgiye ulaşma imkanı

D sınıfında bir yüzme alanı tespit edilmesi halinde ise o alanda yüzme girişi yasaklanıyor. Risk oluşması halinde dönem dönem il yüzme suyu komisyonlarının bölgeyi yüzmeye kapatması söz konusu olabiliyor.

Yüzme alanlarına ait izleme sonuçları http://yuzme.saglik.gov.tr adresinden paylaşılıyor. Tatil yapılacak yerlerde plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığı öğrenilebiliyor.

Özellikle yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle tatilcilerin Bakanlığın yüzme suyu takip sistemine yoğun ilgi gösterdikleri görüldü. Halka açık olan sistemde gidilecek plajdaki su kalitesinden plaj görsellerine, plajın niteliğine ve zemin yapısına, su derinliğine, deniz zemin yapısına kadar birçok bilgiye ulaşılabiliyor.

Mavi bayraklı plaj sayısı 486'ya ulaştı

Yüzme suyu takip programının önemli bir başlığını da "mavi bayraklı" plajlar ve takibi oluşturuyor. Mavi bayrakla ilgili tüm süreçler Bakanlık taşra teşkilatı tarafından yapılıyor. Dünya standartlarına uygun mavi bayraklı plaj sayısının artırılması için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'de 2018'de 459 olan mavi bayrak ödüllü plaj sayısı geçen yıl 463'e, bu yıl için 486'ya ulaştı. Bu kapsamda, karşılaştırmalı mavi bayraklı plaj sayısı verilerine göre Türkiye dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

Pandemi döneminde ticari havuzların da izlem ve denetimleri aralıksız sürdürülürken, havuzların kullanımında sosyal mesafe korunarak hijyen ve dezenfeksiyon koşullarına maksimum uyum sağlanması için Türkiye genelinde denetimler yapıldı.

Bu kapsamda, 1 Mart-30 Eylül 2020 arasında 5 bin 314 işletmedeki 10 bin 387 yüzme havuzundan 22 bin 191 numune alınarak, halk sağlığı laboratuvarlarında analiz edildi.