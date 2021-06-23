Sağlık çalışanlarının istifa kısıtlaması kalkıyor
Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.
SAĞLIK 23.06.2021, 13:09 23.06.2021, 13:49
Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık personelinin istifa, emeklilik ve izin taleplerine sınırlama getirilmişti.
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli hiçbir personelin salgın döneminde görevinden çekilme talebinin kabul edilmeyeceği bildirilmişti.
Sağlık çalışanlarına yönelik bu kısıtlamalar yeniden düzenlendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlüklerine yazı gönderildi.
Alınan son karara göre, sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.
Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.
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