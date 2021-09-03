Sağlık ihtiyaçları için yeni çözüm: 'Doktor Çağır' uygulaması

Pandeminin etkisiyle hastane ziyaretleri çoğalırken, yeni bir uygulama sayesinde işleriniz daha da kolaylaşabilir.

İşte vatandaşlara anında hizmet veren 'Doktor Çağır' uygulaması...

EV VE İŞ YERLERİNDE 7/24 HİZMET

Siz veya yakınınız sağlıkla ilgili bir sorun yaşadığınızda, bir doktor aramak yerine alanında uzman doktor listesinden size en yakın olanı bulunduğunuz yere çağırabilirsiniz.

Cep telefonlarına indireceğiniz uygulama üzerinden PCR ve antikor testlerini hastane fiyatına, ev konforunda 1 dakikalık zaman diliminde yaptırabilirsiniz.

Trafikte zaman harcamadan, sağlık kuruluşlarında hasta kişilerle temas etmeden enfeksiyon riskine maruz kalmadan uygun fiyatlarla, 7 gün / 24 saat kesintisiz hizmet alabilirsiniz.

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