Sağlık personeli alım sonuçları bugün açıklanabilir

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 1-7 Aralık arasında tercihleri alınan KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme sonuçları için işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygün, “Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim” dedi.