Sağlık personeli alım sonuçları bugün açıklanabilir
Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için süreç tamamlanmak üzere. ÖSYM Başkanı Aygün, "Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz" dedi.
SAĞLIK 15.12.2020, 13:33
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 1-7 Aralık arasında tercihleri alınan KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme sonuçları için işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygün, “Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim” dedi.
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