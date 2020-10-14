Sağlıklı Günler programının bu haftanın konusu hipertansiyon belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?
Aksu TV ekranlarında sağlığımızla ilgili merak edilenlerin konuşulduğu ve Kurtuluş Şükür’ün sunduğu Sağlıklı Günler programının bu haftaki konusu ''hipertansiyon'' oldu.
SAĞLIK 14.10.2020, 17:19 14.10.2020, 19:35
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Her geçen gün hekim ağını genişleten Özel Megapark Hastanesinde hasta kabulüne başlayan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ali Erayman canlı yayın konuğu oldu.
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Namaz Vakti 15 Ekim 2020
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Puan Durumu
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|P
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|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
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|4
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|7
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|7
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|4
|7
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|4
|7
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|4
|6
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|6
|10. Kayserispor
|4
|6
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|5
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|3
|4
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|4
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|2
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|1
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|4
|1
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|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
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|4
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|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
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|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
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|4
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|7. Chelsea
|4
|7
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|4
|7
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|7
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|4
|6
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|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
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|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2