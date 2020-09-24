Sağlıklı Günler programının bu haftanın konusu 'nezle ve grip arasındaki ilişki'
Aksu TV ekranlarında sağlığımızla ilgili merak edilenlerin konuşulduğu ve Kurtuluş Şükür’ün moderatörlüğünü yaptığı Sağlıklı Günler programında bu haftanın konusu “nezle ve grip arasındaki ilişki” oldu.
SAĞLIK 24.09.2020, 18:37 24.09.2020, 20:05
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Aksu TV ekranlarından seyircisiyle buluşan ve beğenilerek izlenen sağlıklı günler programının konuğu Özel Megapark Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Hanifi Dağoğlu oldu.
Opr. Dr. Hanifi Dağoğlu nezle ve gripten nasıl korunur Aksu TV ekranlarından izleyiciyle paylaştı.
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