Sağlıklı Günler’de bel ağrıları konuşuldu!

Salgın hastalık mücadeledeki tek etkin silahın aşı olduğunu vurgulayan Genç, Aşılanmanın önemi arttığı şu günlerde aşı karşıtlarına aşı olmaları hususunda çağrı yaptı.

Konuşmasının devamında genç, toplumda sıklıkla karşılaşılan bel ve boyun ağrılarının neden oluştuğu ve etkin tedavi yöntemlerini anlattı.