Sağlıklı Günler’de bel ağrıları konuşuldu!
Aksu TV ekranlarında her hafta salı günü seyircisiyle buluşan Sağlıklı Günlerin bu haftaki konuğu Özel Megapark Hastanesi doktorlarından Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hacı Ali Genç oldu.
SAĞLIK 29.09.2021, 13:48 29.09.2021, 18:36
Salgın hastalık mücadeledeki tek etkin silahın aşı olduğunu vurgulayan Genç, Aşılanmanın önemi arttığı şu günlerde aşı karşıtlarına aşı olmaları hususunda çağrı yaptı.
Konuşmasının devamında genç, toplumda sıklıkla karşılaşılan bel ve boyun ağrılarının neden oluştuğu ve etkin tedavi yöntemlerini anlattı.
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