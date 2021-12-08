Sağlıklı Günler’de bu hafta akciğer kanseri ve sigara bağımlılığı konuşuldu!
Aksu TV Ekranlarında her hafta Salı günü seyircisiyle buluşan sağlıklı günlerin bu haftaki konuğu Özel Megapark Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Murat Avşar oldu.
SAĞLIK 08.12.2021, 15:29 08.12.2021, 17:45
Programda Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Uzman Doktor Murat Avşar, akciğer kanseri ve sigara bağımlılığı hakkında konuştu.
Konuşmasının devamında Avşar, gelişmiş ülkelerde sigara bağımlılığı düşüş gösterirken, gelişmekte olan ülkelerde ise yükselişte olduğunu söyledi.
Namaz Vakti 09 Aralık 2021
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|Yatsı
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|O
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|1. Trabzonspor
|15
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|15
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|15
|27
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|15
|25
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|23
|8. Karagümrük
|15
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|10. Adana Demirspor
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|12. Giresunspor
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|10
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|O
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|30
|2. Erzurumspor
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|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
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|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8