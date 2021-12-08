Sağlıklı Günler’de bu hafta akciğer kanseri ve sigara bağımlılığı konuşuldu!

Programda Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Uzman Doktor Murat Avşar, akciğer kanseri ve sigara bağımlılığı hakkında konuştu.

Konuşmasının devamında Avşar, gelişmiş ülkelerde sigara bağımlılığı düşüş gösterirken, gelişmekte olan ülkelerde ise yükselişte olduğunu söyledi.