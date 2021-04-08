Sağlıklı Günler’de bu hafta Tiroid hastalığı konuşuldu!

Aksu Tv ekranlarının sevilen programı Sağlıklı Günlerin bu hafta ki canlı yayın konuğu Özel Megapark Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Bekir Tekelek oldu.

Uzm. Dr. Bekir Tekelek programda, Tiroid hastalığı hakkında bilgiler paylaştı.

Konuşmasının devamında Tekelek, troid ile guatır arasındaki farktan bahsetti.