Sağlıklı Günler’de bu hafta Tiroid hastalığı konuşuldu!
Özel Megapark Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Bekir Tekelek program konuğu oldu.
SAĞLIK 08.04.2021, 15:56 08.04.2021, 18:10
Aksu Tv ekranlarının sevilen programı Sağlıklı Günlerin bu hafta ki canlı yayın konuğu Özel Megapark Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Bekir Tekelek oldu.
Uzm. Dr. Bekir Tekelek programda, Tiroid hastalığı hakkında bilgiler paylaştı.
Konuşmasının devamında Tekelek, troid ile guatır arasındaki farktan bahsetti.
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