Sağlıklı Günler’de deri ve zührevi hastalıklar konuşuldu!
Aksu TV ekranlarında her hafta salı günü seyircisiyle buluşan Sağlıklı Günler programının bu haftaki konuğu Özel Megapark Hastanesi doktorlarından deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Uzun oldu.
SAĞLIK 26.01.2022, 16:59 26.01.2022, 18:12
Programda, Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Uzm. Dr. Mehmet Uzun, deri ve zührevi hastalıklar hakkında bilgiler vererek bu tür hastalıklara yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Namaz Vakti 26 Ocak 2022
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