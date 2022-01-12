Sağlıklı Günlerde ''Gebelik ve Takip süreçleri'' konuşuldu!
Aksu TV ekranlarında her hafta salı günü seyircisiyle buluşan Sağlıklı Günler programının bu haftaki konuğu Özel Megapark Hastanesi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semih Yancar oldu.
SAĞLIK 12.01.2022, 12:46 12.01.2022, 13:12
Programda, Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Op. Dr. Semih Yancar, gebelik ve takip süreçlerini anlattı.
Namaz Vakti 12 Ocak 2022
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|P
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|49
|2. Konyaspor
|20
|39
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|20
|34
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|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
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|31
|8. Sivasspor
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|29
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|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
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|12. Galatasaray
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|O
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|19
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|18
|27
|9. Gençlerbirliği
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|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keçiörengücü
|19
|22
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|19
|22
|15. Menemen Belediyespor
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
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|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham United
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
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|18
|25
|11. Southampton
|20
|24
|12. Crystal Palace
|20
|23
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11