Sağlıklı Günler’de “Genital Estetik ve Jinekolojik Problemler” konuşuldu!
Aksu TV ekranlarında her hafta salı günü seyircisiyle buluşan Sağlıklı Günler programının bu haftaki konuğu, Özel Megapark Hastanesi doktorlarından kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Semih Yancar oldu.
SAĞLIK 25.05.2022, 13:18 25.05.2022, 13:23
Programda, Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan yancar, genital estetik ve jinekolojik problemler hakkında bilgiler vererek dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Op. Dr. Semih Yancar konuşmasının devamında ve jinekolojik problemlerden bahsetti.
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